HOME NEWS MEGAPOLITAN

Jembatan Penghubung di Bekasi Roboh, 2 Orang Jadi Korban

Ade Suhardi , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |16:33 WIB
Jembatan Penghubung di Bekasi Roboh, 2 Orang Jadi Korban
Jembatan Roboh di Bekasi/Foto: MNC Portal
BEKASI - Proyek pembangunan konstruksi jembatan yang akan menghubungkan kawasan Jababeka dengan Kawasan baru di Jalan Citarik, Desa Jatireja, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi roboh.

Peristiwa itu mengakibatkan dua pekerja proyek mengalami luka-luka karena tertimpa bangunan proyek tersebut.

"Kejadiannya (jembatan rubuh) siang tadi," ujar Kapolsek Cikarang Timur Kompol Bambang Krisnadi, Senin (2/9/2023).

Bambang mengatakan, ada dua orang korban mengalami luka-luka akibat insiden itu. Keduanya ialah merupakan pekerja berinisial GA (32) dan HS (34).

"Keduanya kini telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pengobatan," ujar Kompol Bambang.

Telusuri berita news lainnya
