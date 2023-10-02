Jembatan Penghubung di Bekasi Roboh, 2 Orang Jadi Korban

BEKASI - Proyek pembangunan konstruksi jembatan yang akan menghubungkan kawasan Jababeka dengan Kawasan baru di Jalan Citarik, Desa Jatireja, Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi roboh.

Peristiwa itu mengakibatkan dua pekerja proyek mengalami luka-luka karena tertimpa bangunan proyek tersebut.

"Kejadiannya (jembatan rubuh) siang tadi," ujar Kapolsek Cikarang Timur Kompol Bambang Krisnadi, Senin (2/9/2023).

Bambang mengatakan, ada dua orang korban mengalami luka-luka akibat insiden itu. Keduanya ialah merupakan pekerja berinisial GA (32) dan HS (34).

"Keduanya kini telah dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan pengobatan," ujar Kompol Bambang.