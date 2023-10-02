Beraksi 35 Kali Sasar Warung Kelontong, Pencuri di Depok Ditangkap

DEPOK - Polsek Sukmajaya Polres Metro Depok menangkap seorang pria berinisial MVH (22), spesialis pencurian warung kelontong di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

"Betul pemain ini (tersangka MVH) spesialis toko sembako atau warung kelontong," kata Kapolsek Sukmajaya Depok, Kompol Margiyono saat konferensi pers di Mapolsek Sukmajaya, Senin (2/10/2023).

Margiyono menyebut, tersangka telah melakukan kejahatan dengan menyasar warung kelontong sebanyak puluhan kali. Menurutnya yang menjadi target tersangka yakni uang tunai hingga tabung gas elpiji 3 kg.

"Dari pengakuan tersangka ini telah melakukan aksinya sebanyak 35 kali. Dengan modus yang sama dengan target toko sembako atau warung kelontong. Kedua barang yang diambil antara lain uang tunai, rokok, dan tabung gas," ucapnya.

Margiyono menjelaskan modus pelaku yakni mengamati situasi target warung kelontong dengan berputar-putar.

"Iya demikian menurut pengakuan tersangka mutar-mutar pada saat sudah menemukan sasarannya mereka melakukan aksi," ucapnya.