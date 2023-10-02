Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Oknum Dosen di Bogor Diduga Lecehkan Mahasiswinya, Ini Penjelasan Kampus

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |17:53 WIB
Viral Oknum Dosen di Bogor Diduga Lecehkan Mahasiswinya, Ini Penjelasan Kampus
Viral oknum dosen diduga lecehkan mahasiswi, pihak kampus Ibn Khaldun Bogor berikan penjelasan. (MPI)
BOGOR - Beredar dugaan kasus pelecehan oleh oknum dosen terhadap mahasiswinya di Universitas Ibn Khaldun Bogor. Saat ini, pihak kampus sedang melakukan pendalaman lebih lanjut untuk mencari kebenaran dari kabar yang viral di media sosial (medsos) tersebut.

Informasi tersebut diunggah oleh akun Tiktok @mahasiswiuika. Postingan itu menampilkan diduga wajah dari oknum dosen melalui video call.

Selain itu, seseorang yang mengaku mahasiswi Universitas Ibn Khaldun Bogor menceritakan dugaan kasus pelecehan yang dialaminya.

"Hari ini aku mulai memberanikan diri untuk speak up karena aku sudah tidak tahan lagi pendam ini semua. Entah apa yang ada di dalam pikiran dosenku yang terus menerus mengajak aku untuk video call," tulis akun Tiktok @mahasiswiuika, Senin (2/10/2023).

"Chatting WA dengan menyuruhku untuk mengirimkan photoku yang tidak berbusana. Terkadang mengirim pesan atau pesan suara dengan sebutan ‘yang/yg. Mengajak bertemu berdua di luar kampus. Entah itu di puncak, reddorz, Bekasi, Sukabumi. Yang jelas, mengajak untuk bertemu berdua di tempat sepi yang jauh dari mahasiswa," lanjutnya.

Pengunggah berharap kejadian ini segera ditangani dan mendapatkan perlindungan dari kampus.

"Aku berharap dapat segera lulus dari kampus ini dan mendapatkan perlindungan dari pihak kampus," tutup pengunggah yang kini telah dihapus.

Terpisah, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Ibn Khaldun Dedi Supriadi mengaku pihaknya telah mengetahui informasi yang viral tersebut. Pihak kampus sudah memanggil dosen yang bersangkutan.

"Tadi malam jam 9, saya baca banyak Whatsapp, kemudian sebelumnya saya coba kontak yang bersangkutan ada beberapa hal yang memang divalidasi, diinformasi," ucap Dedi kepada wartawan.

