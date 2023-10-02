Resahkan Masyarakat Imbas Video Syur, Rebecca Klopper Dilaporkan ke Polisi

JAKARTA – Artis cantik Rebecca Klopper dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia (ALMI) buntut video syur yang diduga mirip dengannya. Laporan dilakukan karena video tersebut dianggap meresahkan masyarakat.

"Laporan polisi ini dimaksud terkait tersebarnya video berkonten asusila yang dilakukan oleh publik figur tersebut," kata Ketua ALMI, Muhamad Zainul Arifin pada wartawan di Polda Metro Jaya Senin (2/10/2023).

BACA JUGA: Rebecca Klopper Dilaporkan Terkait Video Syur Mirip Dirinya Part 2

Laporan Arifin teregister dengan nomor LP/B/5785/IX/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 27 September 2023. Dia melaporkan peristiwa tersebut karena Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia menganggap video tersebut meresahkan masyarakat.

"Memiliki kepentingan hukum untuk menyampaikan perkembangan video yang sampai saat ini menjadi keresahan bagi masyarakat," imbuhnya.

Arifin mengaku membawa sejumlah barang bukti seperti video syur yang mirip Rebecca, link website, dan bukti surat. Dia berharap laporannya segera diproses.