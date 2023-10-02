Kronologi Bocah di Bekasi Operasi Amandel Berujung Didiagnosis Mati Batang Otak

BEKASI - Seorang anak berusia tujuh tahun didiagnosis menderita mati batang otak. Diagnosis mati batang otak terjadi usai anak itu menjalani operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada, Jatiasih.

Orangtua korban, Albert Francis menjelaskan, peristiwa ini bermula saat kedua anaknya mengeluh sakit pada bagian telinga dan tenggorokan. Akhirnya, Albert memutuskan untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit Kartika Husada di Jatiasih, Kota Bekasi.

“Memang sehat (awalnya), cuman amandelnya aja bermasalah itu menurut penuturan dokter. Maksudnya dari dokter, hasil lab, pemeriksaan, segala macam sehat. Hanya memang amandelnya membesar dan disarankan untuk operasi,” ungkap Albert kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Singkat waktu, operasi terhadap anaknya pun berjalan, saat itu operasi diklaim berjalan lancar. Kendati demikian, pasca operasi anaknya mulai memperlihatkan kondisi tubuh yang menurun dan harus dilarikan ke ruang ICU.

“Pada saat keluar operasi, tidak lama keluar dari situ mengalami yang namanya henti jantung, nah itu tiba-tiba dimasukkan ICU untuk perawatan intensif,” ungkap dia.

Seiring berjalannya waktu, anaknya yang mendapatkan perawatan intensif makin mengalami perburukan.

Hingga akhirnya dokter memvonis anaknya menderita mati batang otak.“Akhirnya divonis dengan mati batang otak,” ungkapnya.