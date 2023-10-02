Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Bocah di Bekasi Operasi Amandel Berujung Didiagnosis Mati Batang Otak

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |18:36 WIB
Kronologi Bocah di Bekasi Operasi Amandel Berujung Didiagnosis Mati Batang Otak
Bocah Didiagnosis Mati Batang Otak/Ilustrasi okezone
A
A
A

 

BEKASI - Seorang anak berusia tujuh tahun didiagnosis menderita mati batang otak. Diagnosis mati batang otak terjadi usai anak itu menjalani operasi amandel di Rumah Sakit Kartika Husada, Jatiasih.

Orangtua korban, Albert Francis menjelaskan, peristiwa ini bermula saat kedua anaknya mengeluh sakit pada bagian telinga dan tenggorokan. Akhirnya, Albert memutuskan untuk membawa anaknya ke Rumah Sakit Kartika Husada di Jatiasih, Kota Bekasi.

“Memang sehat (awalnya), cuman amandelnya aja bermasalah itu menurut penuturan dokter. Maksudnya dari dokter, hasil lab, pemeriksaan, segala macam sehat. Hanya memang amandelnya membesar dan disarankan untuk operasi,” ungkap Albert kepada wartawan, Senin (2/10/2023).

Singkat waktu, operasi terhadap anaknya pun berjalan, saat itu operasi diklaim berjalan lancar. Kendati demikian, pasca operasi anaknya mulai memperlihatkan kondisi tubuh yang menurun dan harus dilarikan ke ruang ICU.

“Pada saat keluar operasi, tidak lama keluar dari situ mengalami yang namanya henti jantung, nah itu tiba-tiba dimasukkan ICU untuk perawatan intensif,” ungkap dia.

Seiring berjalannya waktu, anaknya yang mendapatkan perawatan intensif makin mengalami perburukan.

Hingga akhirnya dokter memvonis anaknya menderita mati batang otak.“Akhirnya divonis dengan mati batang otak,” ungkapnya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/338/2893983/bocah-alami-mati-batang-otak-usai-operasi-amandel-meninggal-orangtua-menangis-histeris-ZgEXIp2f4c.jpg
Bocah Alami Mati Batang Otak Usai Operasi Amandel Meninggal, Orangtua Menangis Histeris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/30/338/2892245/tragis-bocah-7-tahun-didiagnosis-mati-batang-otak-setelah-operasi-amandel-di-bekasi-95YBGZX74N.jpg
Tragis! Bocah 7 Tahun Didiagnosis Mati Batang Otak Setelah Operasi Amandel di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/25/65/2431117/penuhi-kebutuhan-dokter-daerah-terpencil-kemenkes-gandeng-ulm-BwSRNGxJ4Q.jpg
Penuhi Kebutuhan Dokter Daerah Terpencil, Kemenkes gandeng ULM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/07/609/2165203/leher-sudah-dibedah-pasien-di-rsud-bulukumba-malah-batal-dioperasi-65SFjvWI7v.jpg
Leher Sudah Dibedah, Pasien di RSUD Bulukumba Malah Batal Dioperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/02/04/340/2163431/polisi-tangkap-dokter-kecantikan-pembuat-lesung-pipi-dan-sulam-alis-GyvzkQ6Mnt.jpg
Polisi Tangkap Dokter Kecantikan Pembuat Lesung Pipi dan Sulam Alis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/27/65/2097395/kemenristekdikti-lakukan-pemerataan-akreditasi-profesi-dokter-RbbY9jXW63.jpg
Kemenristekdikti Lakukan Pemerataan Akreditasi Profesi Dokter
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement