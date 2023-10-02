Viral Mobil Putar Balik di Tol Depok-Antasari, Polisi: Masih dalam Penelusuran

JAKARTA - Video viral sejumlah mobil mewah mulai Mercedes Benz hingga Toyota Alpard putar balik di Tol Depok-Antasari atau Tol Desari. Aksi tersebut diselidiki oleh pihak kepolisian.

Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Sutikno buka suara terkait video tersebut. Dia mengatakan saat ini pihaknya menelusuri video viral tersebut.

Sutikno menambahkan, perbuatan nekat itu terancam ditilang buka suara terkait video tersebut. Pemobil tersebut bisa dikenai pidana yakni dijerat dengan UU Lalu Lintas Pasal 287.

"Melanggar rambu-rambu. Lawan arus melanggar Pasal 287," ujar Sutikno saat dihubungi Senin (2/10/2023).

Adapun mengenai identitas dari mobil maupun pengemudinya saat ini, kata Sutikno, masih dalam penelusuran lebih lanjut oleh kepolisian.

“Masih dalam penelusuran,” ucapnya.

Aksi membahayakan dilakukan tiga mobil dengan memutar balik dan melawan arah di Jalan Tol Depok-Antasari (Desari). Kejadian ini viral setelah rekaman videonya beredar luas di media sosial.