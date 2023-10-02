Tertabrak Kereta, Pria Tanpa Identitas Tewas Mengenaskan di Jaktim

JAKARTA - Seorang pria tanpa identitas tewas mengenaskan tertabrak kereta di perlintasan KA Jatinegara, Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur. Peristiwa itu terjadi pada Senin (2/9/2023) sekitar pukul 05.34 WIB.

"Iya bahwa benar pagi ini ada peristiwa orang tertabrak kereta api," ucap Kanit Reskrim Polsek Matraman Iptu Sutrisno SH saat di konfirmasi, Senin (2/10/2023).

Dia mengatakan, korban tertabrak kereta yang mengarah dari stasiun Cipinang menuju Jatinegara, "Kemudian korban terseret kurang lebih sampai 20 meter. Korban yang belum diketahui identitasnya meninggal dunia di TKP dengan kondisi luka di bagian wajah dan kepala," sambungnya.

Ia mengatakan, informasi awal kejadian ini didapat dari warga yang melapor ke polsek Matraman. Selanjutnya pihaknya langsung mendatangi lokasi untuk memeriksa para saksi di tempat kejadian.

"Sekitar pukul 08.10 wib setibanya di TKP didapatkan mayat seorang laki-laki yang belum diketahui identitasnya (MR X) ditutup dengan daun pisang," ucapnya.

Dia mengatakan, setelah mobil ambulance tiba di lokasi Selanjutnya korban di bawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM). Hingga kini, petugas belum mengetahui apa motif yang menyebabkan pria tanpa identitas tewas secara mengenaskan itu.

