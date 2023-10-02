Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah Alami Mati Batang Otak Usai Operasi Amandel Meninggal Dunia

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |20:30 WIB
Bocah Alami Mati Batang Otak Usai Operasi Amandel Meninggal Dunia
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
JAKARTA - Seorang bocah berinisial BAD (7) yang sebelumnya didiagnosa menderita mati batang otak seusai menjalani operasi amandel di Rumah Sakit (RS) Kartika Husada Jatiasih, Kota Bekasi, dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, Senin (2/10/2023).

Hal tersebut dikonfirmasi oleh kuasa hukum keluarga, Cahaya Christmanto Anakampun. Dia menyebut kabar tersebut disampaikan oleh ayah A, Albert Francis.

"Iya (meninggal dunia), tadi saya telepon (ortunya) dari pukul 17.00 WIB belum angkat-angkat lalu saya tunggu di grup, orangtua Alvaro, Pak Albert langsung menyampaikan bahwa anaknya sudah berpulang," katanya saat dihubungi.

Sebelumnya, nasib nahas dialami bocah di Bekasi berisial BAD (7). Dia didiagnosis menderita mati batang otak seusai menjalani operasi amandel di Rumah Sakit (RS) Kartika Husada Jatiasih, Kota Bekasi.

Kuasa hukum keluarga BAD Cahaya Christmanto Anakampun menyampakan, kejadian tersebut bermula saat BAD dan kakaknya kakaknya J (10) menjalani operasi amandel di RS Kartika Husada Jatiasih.

Selanjutnya, kata Christmanto, BAD yang menjalani operasi pertama disebut masih dalam kondisi kena bius. Namun saat J sudah siuman, BAD tak kunjung sadar.

"Pihak dokter sudah mengupayakan bagaimana karena menurut dari keterangan dari ahli dokter sana ada beberapa cara membangunkan dan mereka sudah melakukan itu akan tetapi tidak sadar kan diri juga," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
