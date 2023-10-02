Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyidik Polresta Bogor Kota Sambangi Keluarga Siswi SMK yang Tewas Ditusuk OTK

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |21:22 WIB
Penyidik Polresta Bogor Kota Sambangi Keluarga Siswi SMK yang Tewas Ditusuk OTK
Polisi temui keluarga korban pembunuhan siswi SMK di Bogor (dok: polisi)
A
A
A

BOGOR - Satreskrim Polresta Bogor Kota menyambangi kediaman korban pembunuhan siswi SMK Andriana Yubelia Noven Cahya (18) di Kabupaten Bandung. Kedatangan penyidik dalam rangka silaturahmi sekaligus memberikan perkembangan terkini terkait kasus tersebut.

"Adapun tujuan silaturahmi dalam rangka memberikan update terbaru perkembangan kasus yang terjadi 4 tahun lalu pada tanggal 7 Januari 2019 dan kota berkomitmen mengungkap kasus ini hingga tuntas," kata Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, Senin (2/10/2023).

Adapun para penyidik bertemu langsung dengan ayah dari korban Yohanes Bosco. Penyidik menyampaikan salam langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Polresta Bogor Kota mengungkap kasus tersebut.

"Dan rencana tindak lanjut kepada keluarga korban," tutupnya.

Seperti diketahui, Andriana Yubelia Noven Cahya (18) tewas dalam gang kecil di Jalan Riau, Baranangsiang, Kota Bogor. Korban meregang nyawa setelah ditusuk oleh orang tak dikenal pada Selasa, 8 Januari 2019.

Korban diketahui ditusuk saat pulang sekolah saat melewati gang tersebut dan sempat terekam kamera pengawas CCTV di sekitar lokasi kejadian. Dari hasil autopsi, korban mengalami luka tusuk di dada kiri sedalam 25 sentimeter dengan lebar 3 sentimeter.

(Fakhrizal Fakhri )

      
