HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bocah 7 Tahun Meninggal Diduga Korban Malpraktik, Jawaban Enteng Rumah Sakit: Risiko Operasi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |23:31 WIB
Bocah 7 Tahun Meninggal Diduga Korban Malpraktik, Jawaban Enteng Rumah Sakit: Risiko Operasi
Pihak keluarga hanya dapat penjelasan 'risiko operasi' di kasus bocah diduga korban malpraktik/Foto: Jonathan Simanjuntak
A
A
A

 

BEKASI - Bocah berinisial BAD (7) di Kota Bekasi meninggal dunia setelah didiagnosis menderita mati batang otak. BAD diduga menjadi korban malpraktik.

BAD diketahui masuk Rumah Sakit Kartika Husada, Kota Bekasi pada 19 September 2023 lalu untuk melakukan operasi amandel. Pada hari kelima di rumah sakit tersebut, keluarga korban tiba-tiba dikejutkan dengan kabar bahwa korban menderita mati batang otak.

Perwakilan keluarga, Frans Sinaga (45) mengatakan, hingga saat ini tidak ada penjelasan bagaimana sang anak bisa didiagnosis menderita mati batang otak. Bahkan informasi mati batang otak itu baru diterima pada hari kelima.

“Kami tidak pernah mendapatkan informasi awalnya. Sehingga kami tahunya itu ada masalah (mati batang otak) ketika hari kelima tadi, karena di hari pertama dan kedua mereka (rumah sakit) hanya mengatakan nanti disampaikan,” ucap Frans kepada wartawan di Rumah Sakit Kartika Husada, Jatiasih, Kota Bekasi, Senin (2/10/2023).

Frans mengatakan, keluarga hanya mendapatkan informasi bahwa korban harus ditidurkan sejenak. Menurut Frans pihak rumah sakit hanya mengatakan bahwa terdapat gangguan pernapasan.

“Itu penjelasan sekilas yang kami dapat (di awal), detailnya bagaimana kami baru mendapatkan di hari ke sembilan,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
