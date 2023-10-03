Siapakah Sosok Orang Tua Jessica Wongso yang Jarang Disorot?

JAKARTA- Sosok orang tua Jessica Wongso yang jarang disorot kini kembali menuai perhatian sejak film dokumenter berjudul Ice Cold dirilis oleh Netflix pada Kamis (28/9/2023) kemarin.

Film yang berisi kasus pembunuhan menggunakan sianida pada Januari 2016 tersebut masih menimbulkan banyak tanda tanya besar. Salah satunya adalah mengenai latar belakag kedua orang tua Jessica Wongso yang kabarnya merupakan seorang konglomerat.

BACA JUGA: Silsilah Keluarga Jessica Wongso yang Viral Tersangka Pembunuhan Kopi Sianida

Namun, benarkah demikian? Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (3/10/2023) inilah sosok orang tua Jessica Wongso.

Jessica Wongso diketahui merupakan anak bungsu dari pasangan Winardi Wongso dan Imelda Wongso. Kedua orang tua wanita yang lahir pada 9 Oktober 1988 ini sejak 2005 silam telah menetap di Australia.

Meski kedua orang tuanya tinggal di Negeri Kanguru, namun Jessica kabarnya baru ikut pindah dan tinggal bersama kedua orang tuanya setelah lulus dari Jubilee School pada 2008.