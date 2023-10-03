Hadiri HUT ke-25 PSMTI, HT: Semoga Terus Berbuat Konkrit Bagi Kemajuan Bangsa dan Negara

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (HT) datang menghadiri acara puncak HUT ke-25 Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) di gedung Sasono Utomo, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Senin (2/10/2023).

Hary Tanoesoedibjo datang bersama dengan istrinya, Liliana Tanoesoedibjo. Mereka kompak mengenakan batik perak guna merayakan hari Batik Nasional dan didesain khusus dalam gelaran dirgahayu PSMTI di tahun perak.

Mertua dari pebulutangkis nasional, Kevin Sanjaya, itu mengatakan pertambahan usia PSMTI kali ini membuktikan peran organisasinya yang semakin meluas. Ia mengatakan PSMTI ini sudah menjadi organisasi masyarakat besar karena sudah tersebar di 300 lebih kabupaten dan kota se-Indonesia.

"Harapan saya dengan berkembangnya PSMTI hingga menjangkau nasional seperti ini, dapat berbuat sesuatu yang konkrit bagi kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia," ujar Hary di lokasi, Selasa (3/10/2023).

Dewan Kehormatan Senior PSMTI itu menjelaskan peran organisasinya ini dibutuhkan bagi Indonesia. Dia mengatakan lantaran arti dari akronim PSMTI itu adalah Paguyuban Sosial, untuk itu peran organisasi dalam kegiatan sosial semakin ditingkatkan.

"Karena PS (dari PSMTI) itu kan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia, tentunya kegiatannya ke depan di bidang-bidang sosial. Karena itu penting bagi kesejahteraan Indonesia," kata Hary Tanoesoedibjo.

Di sisi lain, Ketua Umum PSMTI Wilianto Tanta menyampaikan Gelaran HUT PSMTI ke-25 ini sebagai bentuk rasa syukur dari pengurus dan anggota PSMTI dalam menunjukan persatuan, toleransi lintas suku, agama dan organisasi.

"HUT ke 25 ini merupakan tahun perak bagi PSMTI. Oleh karena itu, PSMTI ingin memperkenalkan kepada masyarakat luas bahwa PSMTI memiliki kekompakkan hubungan sosial, budaya, dan kebersamaan. Kami Paguyuban keluarga-keluarga dengan marga atau keturunan Tionghoa di Indonesia turut serta memelihara tradisi Tionghoa di Indonesia, termasuk dalam hal pendidikan, budaya, dan kegiatan amal di Indonesia," jelas Wilianto.

Dia pun menyampaikan, dalam rangkaian HUT ke-25, PSMTI juga menggelar berbagai kegiatan, mulai dari Donor Darah PSMTI se-Indonesia yang digelar selama 25 hari (21 September – 15 Oktober 2023) di seluruh Indonesia, dan lomba Karaoke Bahasa Mandarin sebagai bentuk upaya pelestarian Bahasa Mandarin di Indonesia.

"Masyarakat Tionghoa di Indonesia berusaha untuk mempertahankan dan memperkaya warisan budaya mereka serta mempromosikan pemahaman dan apresiasi terhadap kekayaan budaya Indonesia yang beragam," ujarnya.