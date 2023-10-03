Kala Keluarga Kerajaan Singasari Saling Bunuh Demi Merebut Tahta

KEN AROK penguasa Tumapel atau Kerajaan Singasari tewas ditikam oleh Anusapati, anak tirinya sendiri. Sang penguasa Singasari dan pendiri Kerajaan Singasari ini ditusuk oleh keris buatan Mpu Gandring saat tengah makan di ruang makannya.

Setelah Ken Arok tewas akhirnya Anusapati naik tahta menggantikan ayah tirinya. Di sisi lain, Tohjaya yang merupakan putra dari Ken Arok dengan Ken Umang mengetahui bila ayah kandungnya dibunuh oleh Anusapati.

Diam-diam pun Tohjaya merencanakan pembunuhan ke Anusapati yang tengah berkuasa di Singasari. Tetapi perjalananya, Anusapati yang sadar adanya ancaman memperketat penjagaan di Istana Singasari, sebagaimana dikutip dari "Hitam Putih Ken Arok : Dari Kejayaan Hingga Keruntuhan".

Pengawalan di istana diperkuat pasca peristiwa pembunuhan ke Ken Arok itu. Bahkan kamar tidurnya dikelilingi parit dan dijaga oleh para prajurit andalan. Akan tetapi Tohjaya mampu menembus sistem keamanannya Anusapati. Ia tahu betul bagaimana menaklukkan sang saudara tirinya itu.

Suatu hari konon Tohjaya mengajak Anusapati menyabung ayam. Anusapati pun menuruti tanpa curiga karena hal itu memang menjadi salah satu hobinya. Saat Anusapati asyik memperhatikan ayam aduan yang sedang bertarung, Tohjaya langsung menghunuskan kerisnya ke tubuh Anusapati. Peristiwa itu terjadi tahun 1249.

Karena Anusapati telah tewas, maka Tohjaya kemudian menjadi raja Singasari yang dulu bernama Tumapel. Setelah menjadi raja Singasari, Tohjaya mendapatkan hasutan pembantunya yang bernama Pranaraja.