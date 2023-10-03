Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ungkap Baru 11% Wilayah Indonesia yang Masuk Musim Hujan

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |10:52 WIB
BMKG Ungkap Baru 11% Wilayah Indonesia yang Masuk Musim Hujan
Baru 11 persen wilayah di Indonesia yang masuk musim hujan. (Foto: Dok Ist)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan saat ini baru 11% wilayah Indonesia berdasarkan Zona Musim (ZOM) yang sudah masuk musim hujan.

“Berdasarkan jumlah ZOM, sebanyak 11% wilayah Indonesia masuk musim hujan,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Selasa (3/10/2023).

 BACA JUGA:

Sementara itu, BMKG memprediksi pada periode Dasarian I hingga III bulan Oktober 2023 umumnya diprediksi curah hujan berada di kriteria rendah - menengah (0-150 mm/dasarian).

BMKG mengatakan wilayah yang diprediksi mengalami hujan kategori rendah (<50 mm/dasarian) pada Oktober Dasarian I 2023 yakni meliputi sebagian besar Sumatera bagian tengah hingga selatan, Jawa hingga NTT, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi dan Maluku, sebagian Papua Barat, Papua bagian utara dan Papua Selatan.

