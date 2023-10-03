Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Soroti ASN yang Tidak Senang Dipindah ke IKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |11:00 WIB
Jokowi Soroti ASN yang Tidak Senang Dipindah ke IKN
Presiden Joko Widodo (Foto: Biro Pers Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku mendapatkan kabar bahwa ada aparatur sipil negara (ASN) yang tidak senang jika dipindahtugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Mengenai IKN, yang berkaitan dengan perpindahan, artinya bapak ibu sekalian, saya dengar ada yang senang dan ada yang tidak senang tapi ingat bapak ibu sudah (gestur tanda tangan)," kata Jokowi dalam sambutannya pada Rakernas Korpri 2023, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Jokowi menjelaskan, Indonesia memiliki 17 ribu pulau, salah satu pulaunya yakni Jawa itu dihuni 56 persen dari total penduduk Indonesia 278 juta. Karena hal tersebut, perputaran uang dan ekonomi ada di Jawa dengan PDB ekonomi sebesar 58 persen.

"Ini yang saya sampaikan kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris sehingga perlu pemerataan. Perlu pemerataan, apalagi Jakarta. Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta begitu sangat padat, begitu sangat kompleks permasalahannya karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini. Semua ada di Jakarta," kata Jokowi.

Maka dari itu, kata Jokowi, diperlukan ASN untuk pindah ke IKN demi mewujudkan masa depan baru. Bahkan, Jokowi telah menyiapkan insentif agar proses perpindahan tersebut berjalan secara cepat.

"Sehingga perlu digeser agar Indonesia sentris, pindah ke Kalimantan Timur. Ke Nusantara, ini untuk memulainya di sana, perlu yang namanya ASN pindah. Ini adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif, kalau gak ada ini alot pasti. Tapi kalau ada insentif kan beda," kata Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/337/3035626/progres-ikn-capai-15-persen-istana-ungkap-fokus-fase-pertama-pembangunan-qKIrKKljiT.jpg
Progres IKN Capai 15 Persen, Istana Ungkap Fokus Fase Pertama Pembangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/337/3029093/ponpes-pertama-di-ikn-selipkan-nama-kakek-buyut-wapres-ma-ruf-amin-YLf9n4iQTI.jpg
Ponpes Pertama di IKN Selipkan Nama Kakek Buyut Wapres Ma'ruf Amin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/337/3023473/modifikasi-cuaca-di-ikn-bmkg-guna-percepat-pembangunan-infrastruktur-c9zGsBA2p4.jpg
Modifikasi Cuaca di IKN, BMKG: Guna Percepat Pembangunan Infrastruktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/337/3017450/4-fakta-dhony-rahajoe-mundur-dari-wakil-kepala-otorita-ikn-apa-alasannya-u4I80HZWUs.jpeg
4 Fakta Dhony Rahajoe Mundur dari Wakil Kepala Otorita IKN, Apa Alasannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/337/2974830/persiapkan-perayaan-hut-ke-79-ri-di-ikn-pemindahan-asn-dimulai-juni-2024-xyaUxq9NpS.jpg
Persiapkan Perayaan HUT Ke-79 RI di IKN, Pemindahan ASN Dimulai Juni 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/03/337/2894044/uu-khusus-ibu-kota-disahkan-suharso-monoarfa-bukan-berarti-bentuk-daerah-otonom-baru-Eenql3ailY.jpg
UU Khusus Ibu Kota Disahkan, Suharso Monoarfa: Bukan Berarti Bentuk Daerah Otonom Baru
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement