HOME NEWS NASIONAL

Wapres Akan Resmikan Kawasan Pangan Nusantara untuk Wujudkan Ketahanan Pangan di Sulteng

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |11:00 WIB
Wapres Akan Resmikan Kawasan Pangan Nusantara untuk Wujudkan Ketahanan Pangan di Sulteng
Wapres KH Ma'ruf Amin (Foto: Setwapres BPMI)
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (3/10/2023). Sejumlah agenda telah menanti Wapres diantaranya meresmikan kawasan pangan Nusantara untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-400 TNI AU, Wapres berserta Ibu Wury Ma’ruf Amin dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Bandar Udara Mutiara SIS Al-Jufrie, Palu, Sulawesi Tengah, pada pukul 10.30 WIB.

Setelah menempuh penerbangan selama 2 jam 30 menit, Wapres tiba di Palu pada pukul 14.00 WITA dan disambut oleh Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura beserta Ibu Vera Rusdy Mastura dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah beserta pendamping masing-masing.

Setelah beristirahat sejenak di ruang tunggu utama, Wapres dengan didampingi oleh Gubernur Sulawesi Tengah bergerak menuju Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Jl. Sam Ratulangi Nomor 101, Besusu Bar, Kecamatan Palu Tim, Kota Palu dengan berkendara mobil. Di tempat ini, Wapres akan menghadiri acara Pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya, Wapres akan membuka secara resmi Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Afirmasi Percepatan Pembangunan Daerah Tertingal (PPDT) dan soft launching Sulawesi Tengah sebagai Negeri Seribu Megalit yang diselenggarakan di Swiss-Bel Hotel Silae Palu, di Jl. Malonda Nomor 12.

Pada kesempatan ini, Wapres akan menyerahkan Sertifikat Penghargaan atas Upaya Pengentasan Daerah Tertinggal untuk Pembangunan Percepatan Daerah Tertinggal kepada 9 penerima yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

