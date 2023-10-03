Jokowi: Saya Melihat Kementerian-Kementerian Masih Ego Sektoral

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut bahwa hanya dirinya di Indonesia yang bisa memimpin dari Wali Kota, Gubernur, sampai Presiden. Bahkan untuk jabatan Wali Kota dan Presiden dipimpinnya selama dua periode.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa dirinya selama 9 tahun menjabat sebagai Presiden harus menangani ego sektoral pada kementerian agar bisa memiliki satu tujuan yang sama.

"Saya lihat saya menghandle kementerian kementerian masih ego sektoral, ini jalan sendiri ini jalan sendiri, ketemunya di mana ngga jelas. Itu yang saya berusaha selama 9 tahun saya handle agar mereka satu tujuan, ini mendukung ini mendukung tujuannya satu," kata Jokowi dalam sambutannya pada Rakernas Korpri 2023, di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Dirinya mengaku sudah sering menyampaikan kepada sekretaris jenderal, sekretaris menteri, dan sekretaris daerah untuk mendesain APBN serta APBD untuk tidak membuat program terlalu banyak.

"Anggaran jangan diecer ecer ke dinas dinas, buat program 1,2,3 program cukup tapi goal. Sampaikan juga ke DPRD mengenai itu jangan semua diratain kalau ada kenaikan APBD 5 semua dinas tambahnya 5 persen,5 persen, 5 persen, yang terjadi seperti itu," kata Jokowi.