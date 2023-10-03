Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panglima Yudo dan Seluruh Kepala Staf Angkatan Hadiri Gladi Bersih HUT Ke-78 TNI

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |11:20 WIB
Panglima Yudo dan Seluruh Kepala Staf Angkatan Hadiri Gladi Bersih HUT Ke-78 TNI
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono Bersama Kepala Staf/MPI
JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menghadiri gladi bersih HUT ke-78 TNI yang digelar di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/2023).

Pantauan di lokasim Panglima TNI ditemani seluruh kepala staf angkatan. Nampak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman duduk di sebelah kiri Yudo Margono.

Sementara di sebelah kanan ada Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Lalu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali duduk di samping Fadjar.

Kompak mengenakan seragam loreng dan kacamata hitam, mereka fokus menyaksikan gladi bersih Parade dan Defile HUT Ke-78 TNI Tahun 2023.

Sebagai informasi, Upacara Parade dan Defile HUT ke-78 TNI Tahun 2023 mengerahkan sebanyak 4.630 personel pasukan dan 130 Alutsista.

1 2
      
