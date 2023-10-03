Gempa M4,0 Guncang Halmahera Timur Malut

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,0 mengguncang wilayah Halmahera Timur, Maluku Utara, pada Selasa (3/10/2023), sekira pukul 11.38 WIB.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari akun Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 1.28 Lintang Utara - 128.28 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:4.0, 03-Oct-2023 11:38:44WIB, Lok:1.28LU, 128.28BT (23 km BaratDaya HALMAHERATIMUR-MALUT), Kedlmn:10 Km," tulis BMKG.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)