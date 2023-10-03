Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Siapa Putri Sulung DI Panjaitan yang Menyaksikan Penembakan Ayahnya oleh PKI? Ini Namanya

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:03 WIB
Siapa Putri Sulung DI Panjaitan yang Menyaksikan Penembakan Ayahnya oleh PKI? Ini Namanya
Ilustrasi (Foto:Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Siapa putri sulung DI Panjaitan yang menyaksikan penembakan ayahnya oleh PKI? Ternyata bernama Catherine Panjaitan yang menjadi saksi mata pembunuhan pada G30S PKI.

Ia melihat sendiri penembakan ayahnya yang saat ini masih membekas pada dirinya. Saat itu Catherine yang merupakan putri sulung DI Panjaitan yang menyaksikan penembakan ayahnya. kejadian DI Panjaitan meninggal saat PKI datang ke rumahnya pada dini hari, 1 Oktober 1965.

Catherine yang saat itu berusia 17 tahun terbangun pukul 4 pagi dan mendapati banyak suara sepatu boots. Dari jendela ia melihat beberapa truk dan rumahnya sudah dikepung puluhan orang berseragam.

"Mereka teriak-teriak 'Bapak Jenderal..Bapak Jenderal'," katanya.

Orang-orang berseragam itu pun memaksa masuk ke rumahnya dan menembak pembantu serta paman Catherine yang berada di lantai satu.

