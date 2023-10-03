Hilang Usai Dikabarkan Jadi Tersangka, Wamentan Cari Keberadaan Menteri Syahrul

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo hingga saat ini masih belum jelas keberadaannya. Sebelumnya, politikus Partai Nasdem ini diketahui sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yakni Roma, Italia, dan Spanyol.

Bahkan, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan, jajarannya hingga saat ini tidak mengetahui keberadaan Mentan Syahrul.

“Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak Menteri, sampai hari ini,” ungkap Wamentan Harvick di Komplek Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Diketahui, saat Mentan melakukan perjalan dinas ke luar negeri bersamaan itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melakukan penggeledahan di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) lalu.

Dalam penggeledahan itu, KPK mengamankan uang senilai Rp30 miliar. Selain uang, KPK juga mengamankan sejumlah senjata api di rumdin SYL. Temuan senjata api tersebut, kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian.

Lebih lanjut, Harvick pun menjelaskan bahwa seluruh pejabat yang ikut dalam perjalanan dinas Mentan telah kembali ke Tanah Air.