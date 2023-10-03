Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Indikasi Syahrul Yasin Limpo Kabur, Wamentan: Insyaallah Sih Enggak Ya

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:53 WIB
Soal Indikasi Syahrul Yasin Limpo Kabur, Wamentan: Insyaallah Sih Enggak Ya
Syahrul Yasin Limpo (Foto: Kementan)
A
A
A

 

JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi menjawab soal indikasi Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) kabur usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah dinasnya.

“Wah, Insyaallah sih enggak ya. Mudah-mudahan Kita doakan bersama-sama agar bisa selesai. Insyaallah,” ungkap Wamentan Harvick di Komplek Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Diketahui, Mentan melakukan perjalan dinas ke luar negeri bersamaan dengan KPK yang melakukan penggeledahan di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis 28 September 2023 lalu.

Pada penggeledahan itu, KPK mengamankan uang senilai Rp30 miliar. Selain uang, KPK juga mengamankan sejumlah senjata api di rumah dinas (rumdin) SYL. Temuan senjata api tersebut, kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian.

Lebih lanjut, hingga saat ini keberadaan Mentan masih belum ada titik terang usai melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yakni Roma, Italia, dan Spanyol. Bahkan, Wamentan mengatakan jajarannya juga tidak mengetahui keberadaan Mentan.

“Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak Menteri, sampai hari ini,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
