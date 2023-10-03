Jokowi Sudah Tahu Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak Usai Rumah Dinas Mentan Digeledah KPK

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak diketahui keberadaannya atau hilang kontak usai rumah dinas (rumdin) digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan selain Presiden Jokowi, jajaran Sekretariat Negara (Setneg), juga Sekretariat Kabinet (Seskab) juga mengetahui Mentan hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

“Oh, sudah, sudah, sudah tau kalo pak Presiden, terus juga kawan-kawan di Setneg dan Seskab juga sudah tau,” ungkap Wamentan di Komplek Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2023).

Sebelumnya, Mentan diketahui sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yakni Roma, Italia, dan Spanyol. Meski begitu, Wamentan Harvick tidak mengetahui keberadaan Mentan hingga detik ini.

“Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak Menteri, sampai hari ini,” ungkapnya.

“Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya. Belum. Belum ada kontak sama sekali,” tambah Wamentan.