Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Sudah Tahu Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak Usai Rumah Dinas Mentan Digeledah KPK

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |16:59 WIB
Jokowi Sudah Tahu Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak Usai Rumah Dinas Mentan Digeledah KPK
Jokowi dan Syahrul Yasin Limpo (Foto: Kementan)
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengetahui bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) tidak diketahui keberadaannya atau hilang kontak usai rumah dinas (rumdin) digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi mengatakan selain Presiden Jokowi, jajaran Sekretariat Negara (Setneg), juga Sekretariat Kabinet (Seskab) juga mengetahui Mentan hingga saat ini belum diketahui keberadaannya.

“Oh, sudah, sudah, sudah tau kalo pak Presiden, terus juga kawan-kawan di Setneg dan Seskab juga sudah tau,” ungkap Wamentan di Komplek Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/9/2023).

Sebelumnya, Mentan diketahui sedang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri yakni Roma, Italia, dan Spanyol. Meski begitu, Wamentan Harvick tidak mengetahui keberadaan Mentan hingga detik ini.

“Jadi sampai hari ini kita terus mencari keberadaan pak Menteri karena memang sampai detik ini kita belum ada kabar mengenai keberadaan pak Menteri, sampai hari ini,” ungkapnya.

“Ini belum tahu kita ini posisi akhirnya. Belum. Belum ada kontak sama sekali,” tambah Wamentan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176494/viral-EnuN_large.jpg
Ini Penampakan Ijazah Jokowi yang Diserahkan KPU DKI ke Bonatua Silalahi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/337/3173960/jokowi-TobW_large.jpg
Jokowi Beri Arahan ke Pengurus PSI, Sosok Bapak J yang Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pembina?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/337/3173237/jokowi-7prh_large.jpg
Momen Jokowi Bungkukkan Badan dan Cium Tangan Ustadz Abu Bakar Ba’asyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/340/3173218/jokowi-4Dae_large.jpg
Bertemu Jokowi, Ustadz Abu Bakar Ba’asyir: Mudah-mudahan Jadi Pembela Islam yang Kuat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/337/3169584/jokowi-KgmB_large.jpg
Ijazah SMA Gibran Digugat, Jokowi: Nanti Sampai Ijazah Jan Ethes Juga Dimasalahkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168475/kpk-lq8z_large.jpg
Daftar 7 Menteri Era Jokowi yang Kena Kasus Korupsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement