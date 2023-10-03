MNC Peduli Kembali Gandeng PMI Jakarta Pusat Gelar Pelatihan Pertolongan Pertama

JAKARTA - MNC Peduli terus berupaya memperbanyak first aider (penolong) di lingkungan kantor MNC. Terbaru, MNC Peduli kembali bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Pusat untuk menggelar pelatihan pertolongan pertama level 3.

Pelatihan itu digelar di Gedung iNews Tower, Jakarta Pusat, Selasa (3/10/3023). Acara itu diikuti oleh puluhan karyawan MNC.

Pelatihan ini merupakan lanjutan dari dua pelatihan sebelumnya yg dilaksanakan pada bulan September lalu. MNC Peduli bersama PMI Jakarta Pusat kembali menggelar pelatihan pada hari ini untuk terus menambah dan mengoptimalkan ilmu bagi para peserta.

Dalam pelatihan terakhir ini, peserta diajarkan untuk memahami tindakan pertolongan pertama pada kasus-kasus medis, seperti demam, kejang, epilepsi, asma, vertigo, paparan dingin, paparan panas, kelelahan panas, sengatan panas, histeria, keracunan, pingsan, henti jantung, gigitan serangga, gigitan ular, gigitan lintah, mimisan dan luka bakar.