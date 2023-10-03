Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Batik Nasional, Relawan Pandawa Ganjar Ajarkan Anak Muda Seni Membatik

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |17:16 WIB
Hari Batik Nasional, Relawan Pandawa Ganjar Ajarkan Anak Muda Seni Membatik
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hari Batik yang dilaksanakan setiap tanggal 2 Oktober tiap tahunnya merupakan bentuk pelestarian dan penghargaan negara dan masyarakatnya terhadap karya seni budaya berbentuk benda tersebut. Bertepatan dengan hari Batik tersebut, Relawan Pandawa Ganjar menyelenggarakan kegiatan seni membatik yang ditargetkan pada anak muda atau milenial pada Minggu (01/10/2023).

Kegiatan positif ini diadakan oleh relawan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 sekaligus melestarikan budaya yang diakui oleh UNESCO tersebut.

Menurut Koordinator Wilayah (Korwil) Pandawa Ganjar Jawa-Bali Haldoko Danantyas Subandoro, kegiatan membatik ini diadakan untuk merangkul para anak muda di Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah.

"Kegiatan hari ini dari Pandawa Ganjar Jawa-Bali bersama dengan Batik Dewa Loano merangkul generasi muda masyarakat Loano untuk menyelenggarakan kegiatan pelatihan membatik," kata Danan kepada salah satu media.

Dan juga menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan membatik ini tak terlepas dari peranan Ganjar sebagai Calon Presiden 2024 dalam mendukung UMKM sekaligus melestarikan budaya di kalangan anak muda.

"Ini juga sebagai bentuk kepedulian Pak Ganjar terhadap pengembangan mikro ekonomi, pengembangan SDM, karena memang yang kita libatkan di sini adalah generasi muda," tambah Danan.

Sebagai informasi, Relawan Pandawa Ganjar Jawa-Bali melakukan kegiatan ini berkolaborasi dengan Batik Dewa Loano. Sesuai dengan rencana Ganjar untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi para disabilitas, Batik Dewa Loano saat ini sudah melakukan hal tersebut.

