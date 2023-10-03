Daftar Anggota Pandawara Group yang Inisiatif Bersihkan Sampah di Indonesia

JAKARTA - Daftar anggota Pandawara Group yang inisiatif bersihkan sampah di Indonesia menarik untuk dibahas.

Pandawara Group merupakan sekelompok anak muda asal Bandung, Jawa Barat. Namanya mulai dikenal masyarakat saat mengunggah video di media sosial tentang aktivitasnya yang membersihkan sampah jalanan, sungai hingga pesisir pantai.

Sebelum aktif mengunggah aktivitasnya di sosial media, mereka sudah berinisiatif untuk membersihkan sampah selokan dan beberapa titik sungai di daerah tempat tinggalnya Bandung Selatan.

Karena setiap anggota merupakan korban banjir sehingga berupaya melakukan pencegahan banjir, mulai tahun 2022 sampai saat ini mereka bersihkan tumpukan sampah berbagai lokasi di Indonesia.

Dilansir beragam sumber, Selasa (3/10/2023) Pandawara Group memiliki arti lima pemuda yang membawa kabar baik. Pandawa diambil dari kisah pewayangan Mahabharata yang memiliki lima saudara dan dikenal sebagai Pandawa lima. Sedangkan Wara berasal dari bahasa Sunda yang berarti kabar baik.

Nama anggota Pandawara Group yaitu Muhammad Ikhsan, Rafly Pasha, Agung Permana, Rifki Sa'dulah, Gilang Rahma. Mereka semua berusia 22 tahun, kecuali Muhammad Ikhsan masih berusia 21 tahun.