Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Anggota Pandawara Group yang Inisiatif Bersihkan Sampah di Indonesia

Shofiyah Afni , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |17:29 WIB
Daftar Anggota Pandawara Group yang Inisiatif Bersihkan Sampah di Indonesia
Daftar Anggota Pandawara Group/Tangkapan layar media sosial
A
A
A

JAKARTA - Daftar anggota Pandawara Group yang inisiatif bersihkan sampah di Indonesia menarik untuk dibahas.

Pandawara Group merupakan sekelompok anak muda asal Bandung, Jawa Barat. Namanya mulai dikenal masyarakat saat mengunggah video di media sosial tentang aktivitasnya yang membersihkan sampah jalanan, sungai hingga pesisir pantai.

Sebelum aktif mengunggah aktivitasnya di sosial media, mereka sudah berinisiatif untuk membersihkan sampah selokan dan beberapa titik sungai di daerah tempat tinggalnya Bandung Selatan.

Karena setiap anggota merupakan korban banjir sehingga berupaya melakukan pencegahan banjir, mulai tahun 2022 sampai saat ini mereka bersihkan tumpukan sampah berbagai lokasi di Indonesia.

Dilansir beragam sumber, Selasa (3/10/2023) Pandawara Group memiliki arti lima pemuda yang membawa kabar baik. Pandawa diambil dari kisah pewayangan Mahabharata yang memiliki lima saudara dan dikenal sebagai Pandawa lima. Sedangkan Wara berasal dari bahasa Sunda yang berarti kabar baik.

Nama anggota Pandawara Group yaitu Muhammad Ikhsan, Rafly Pasha, Agung Permana, Rifki Sa'dulah, Gilang Rahma. Mereka semua berusia 22 tahun, kecuali Muhammad Ikhsan masih berusia 21 tahun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/16/338/3034859/tppas-lulut-nambo-beroperasi-akhir-juli-2024-depok-dapat-jatah-5-ton-vObcaoRzn6.jpg
TPPAS Lulut Nambo Beroperasi Akhir Juli 2024, Depok Dapat Jatah 5 Ton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/340/3031680/tumpukan-sampah-bertebaran-di-kota-bengkulu-aroma-bau-busuk-sangat-mengganggu-warga-5OPttGaZPP.jpg
Tumpukan Sampah Bertebaran di Kota Bengkulu, Aroma Bau Busuk Sangat Mengganggu Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/24/18/3025446/mengejutkan-rekaman-drone-tunjukkan-tps-terbesar-di-dunia-ukurannya-2-kali-wilayah-texas-1BChvpMCry.jpg
Mengejutkan! Rekaman Drone Tunjukkan TPS Terbesar di Dunia, Ukurannya 2 Kali Wilayah Texas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/338/3007726/pengelolaan-sampah-di-rorotan-anggarannya-rp1-28-triliun-mulai-beroperasi-akhir-2024-oKLbwdrzyS.jpg
Pengelolaan Sampah di Rorotan Anggarannya Rp1,28 Triliun, Mulai Beroperasi Akhir 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/338/2999571/polisi-tindak-tempat-pembuangan-sampah-ilegal-di-bogor-20-ton-sampah-ditemukan-DOsCd685gK.jpg
Polisi Tindak Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di Bogor, 20 Ton Sampah Ditemukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/338/2997217/sampah-di-tangsel-melonjak-petugas-angkut-ratusan-ton-selama-libur-lebaran-3CcrdTq1VH.jpg
Sampah di Tangsel Melonjak, Petugas Angkut Ratusan Ton Selama Libur Lebaran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement