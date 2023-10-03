Kejagung Geledah Ruang Tata Usaha Mendag Zulkifli Hasan

JAKARTA - Penyidik Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung melakukan penggeledahan dan penyitaan di tiga ruang Kementerian Perdagangan (Mendag). Salah satu yang digeledah ialah ruang Tata Usaha (TU) Mendag Zulkifli Hasan.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan, terdapat tiga ruangan yang digeledah penyidik di Kantor Kementerian Perdagangan RI beralamat di Jalan MI Ridwan Rais, RT7/RW1, Gambir, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: Warga Sampit Gelar Sholat Istisqa Minta Turun Hujan di Tengah Kepungan Asap Tebal

"Penyidik melakukan penggeledahan di ruangan Tata Usaha Menteri, Ruangan Direktur Impor, dan ruang kerja Ketua Tim Impor Produk Pertanian," kata Ketut dalam Keterangan tertulis, Selasa (3/10/2023).

Kemudian terdapat dua ruangan tang digeledah di Kantor PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) yang beralamat di Graha PPI, Jalan Abdul Muis, RT11/RW8, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta. Penggeledahan dilakukan di Ruang Arsip serta Ruang Divisi Akuntasi dan Finance PT PPI.

"Dari kedua tempat tersebut, tim penyidik menemukan sekaligus menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang berkaitan dengan peristiwa pidana," tambahnya.