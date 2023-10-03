Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menkumham Yasonna Bilang Syahrul Yasin Limpo Belum Masuk Indonesia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |17:50 WIB
Menkumham Yasonna Bilang Syahrul Yasin Limpo Belum Masuk Indonesia
Menkumham Yasonna Laoly bilang Syahrul Yasin Limpo belum masuk Indonesia (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menanggapi perihal keberadaan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo. Yasonna menyebut Syahrul Yasin Limpo belum tercatat masuk ke Indonesia usai perjalanan dinas ke luar negeri.

“Belum-belum, belum masuk (Indonesia),” kata Yasonna kepada wartawan, Selasa (3/10/2023).

Yasonna mengatakan pihaknya tak bisa ikut campur mencari keberadaan Syahrul Yasin Limpo. Dia menilai hal itu bukan kewenangan keimigrasian.

"Kalau kita tak bisa cari, polisi dan KPK yang cari. Kalau kita kan kerjalah dengan negara-negara lain," ungkap Yasonna.

Lebih lanjut, ia menyebutkan hingga saat ini belum ada surat permintaan bantuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau kita tak bisa cari, polisi dan KPK yang cari kalau kita kan kerja lah dengan negara-negara lain,” jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dijadwalkan tiba di Indonesia dari Roma, Italia, pada Minggu, 1 Oktober 2023. Keberadaan Syahrul Yasin Limpo di Italia dalam rangka menghadiri Konferensi Global tentang Peternakan Berkelanjutan Transformasi.

Rencana kedatangan Syahrul Yasin Limpo di Indonesia dari Italia merujuk surat yang diterbitkan oleh Angkasa Pura II dengan nomor 142/OIC/09/03/SI-VIP/2023 tentang penggunaan ruang VIP Bandara Soekarno-Hatta. Surat itu ditandatangani oleh Officer In Charge, Samsul Sutanto.

