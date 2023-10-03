Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Sosok Sederhana Alam Ganjar Cerminan Sang Ayah Ganjar Pranowo

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |17:54 WIB
Sosok Sederhana Alam Ganjar Cerminan Sang Ayah Ganjar Pranowo
Muammadi Zinedine Alam Ganjar (Foto: dok istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo memiliki anak yang memiliki sifat sederhana layaknya dirinya. Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau akrab disapa Alam Ganjar cukup popular belakangan ini. Anak Tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh itu sukses mencuri perhatian public dengan parasnya yang tampan dan pembawaannya yang elegan.

Lewat salah satu siaran Youtube Media Nasional Indonesia, Siti Atikoh mengungkapkan alasan di balik nama anak tunggalnya itu.

Kata ‘Alam’ diketahui merupakan kesepakatan yang berasal dari Ganjar Pranowo karena pernah menjadi pecinta alam. Sementara Zinedine adalah usul dari Siti Atikoh yang menyukai pesepakbola Zinedine Zidane.

Alam Ganjar mendapat didikan secara mandiri dari kedua orang tuanya, hal tersebut dilakukan karena orang tua nya menurunkan cara mendidik anak agar anak tersebut dapat hidup mandiri dan menjadi pribadi yang hebat.

Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada (UGM) itu diketahui memiliki segudang prestasi sejak duduk di bangku SMA.

Alam Ganjar diketahui aktif dalam 4 organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Salah satu yang cukup mentereng adalah jabatannya di Pengurus Besar E-Sport Indonesia. Alam Ganjar saat ini memiliki kedudukan sebagai Vice Chairman di ESI Jawa Tengah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement