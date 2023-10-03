Sosok Sederhana Alam Ganjar Cerminan Sang Ayah Ganjar Pranowo

JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo memiliki anak yang memiliki sifat sederhana layaknya dirinya. Muhammad Zinedine Alam Ganjar atau akrab disapa Alam Ganjar cukup popular belakangan ini. Anak Tunggal Ganjar Pranowo dan Siti Atikoh itu sukses mencuri perhatian public dengan parasnya yang tampan dan pembawaannya yang elegan.

Lewat salah satu siaran Youtube Media Nasional Indonesia, Siti Atikoh mengungkapkan alasan di balik nama anak tunggalnya itu.

Kata ‘Alam’ diketahui merupakan kesepakatan yang berasal dari Ganjar Pranowo karena pernah menjadi pecinta alam. Sementara Zinedine adalah usul dari Siti Atikoh yang menyukai pesepakbola Zinedine Zidane.

Alam Ganjar mendapat didikan secara mandiri dari kedua orang tuanya, hal tersebut dilakukan karena orang tua nya menurunkan cara mendidik anak agar anak tersebut dapat hidup mandiri dan menjadi pribadi yang hebat.

Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada (UGM) itu diketahui memiliki segudang prestasi sejak duduk di bangku SMA.

Alam Ganjar diketahui aktif dalam 4 organisasi baik di dalam maupun di luar kampus. Salah satu yang cukup mentereng adalah jabatannya di Pengurus Besar E-Sport Indonesia. Alam Ganjar saat ini memiliki kedudukan sebagai Vice Chairman di ESI Jawa Tengah.