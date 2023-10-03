Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Syahrul Yasin Limpo Hilang Kontak, Jokowi Tunjuk Harvick Hasnul Jadi Mentan Ad Interim

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |18:06 WIB
Wamentan Harvick Hasnul Qolbi (Foto: MPI)
Wamentan Harvick Hasnul Qolbi (Foto: MPI)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Menteri Pertanian (Mentan) Ad Interim usai Syahrul Yasin Limpo hilang kontak pasca penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya, beberapa waktu lalu.

Saat ini, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi menggantikan Syahrul Yasin Limpo sebagai Mentan Ad Interim.

“Ad interim pasti sebagai pejabat yang memang satu kotak dengan Pak Mentan, memang saya ad interim,” ungkap Harvick di Komplek Merdeka, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Harvick mengatakan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepadanya agar tugas di Kementerian Pertanian tetap berjalan sesuai tugas dan fungsinya. “Tentu secara organisasi, Pak Presiden mengarahkan kita agar Tupoksi yang sedang berjalan sesuai tugas masing-masing di Kementerian Pertanian,” ujarnya.

“Utamanya tentu saja ini karena menyangkut teknis ada 4 Direktorat Jenderal, 4 Badan, 1 Sekjen, 1 Irjen, ini tidak, tidak apa, ini harus tetap berjalan ya, tidak boleh berhenti karena bagian dari pelayanan masyarakat,” ujarnya.

Harvick menambahkan, dia sebagai pejabat yang satu kotak dengan Syahrul Yasin Limpo, sehingga Presiden Jokowi memintanya agar mengisi kekosongan kepemimpinan di Kementan.

“Tentu, secara otomatis memang karena memang saya pejabat yang satu kotak dengan pak Menteri, sama-sama kami dilantik oleh Pak Presiden tentu untuk mengisi kekosongan apalagi yang bersifat policy, kebijakan, keputusan-keputusan strategis tentu tidak harus berhenti,” tuturnya.

