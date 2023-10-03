Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Umat Hindu Jawa Tengah Doakan Ganjar Jadi Presiden untuk Lanjutkan Program Jokowi

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |18:15 WIB
Umat Hindu Jawa Tengah Doakan Ganjar Jadi Presiden untuk Lanjutkan Program Jokowi
Ganjar Pranowo (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Umat Hindu yang ada di Semarang mendoakan Ganjar Pranowo agar dapat terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024 mendatang. Hal tersebut disampaikan oleh Nengah Wirta Darmayana selaku Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Semarang.

Menurutnya, Ganjar telah memberikan bukti konkrit dan berhasil untuk membawa kemajuan dan menjaga stabilitas di Jawa Tengah selama dua periode masa jabatannya. Para anggota PHDI juga berhadap Ganjar bisa meneruskan program-program yang telah dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo.

“Banyak pesan yang disampaikan kepada Pak Ganjar terkait harapan kami juga. Semoga kedepannya Pak Ganjar dapat melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh Bapak Jokowi,” ujar Nengah.

Nengah menuturkan bahwa Ganjar dianggap telah sukses mengatasi beragam persoalan baik yang ada dalam lingkup pemerintahan maupun yang ada dalam lingkungan masyarakat dengan cara kepemimpinannya yang sederhana dan merakyat.

Dalam bidang keagamaan sendiri, Nengah menyebut bahwa kerukunan, persatuan, dan toleransi umat beragama di Jawa Tengah terjaga baik selama Ganjar memimpin. Hal tersebut terlihat dari program-program dan kebijakan yang dibuat, maupun dari sikap dan komitmen Ganjar yang terus menjalin komunikasi dengan baik dengan seluruh umat beragama di Jawa Tengah lewat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Halaman:
1 2
      
