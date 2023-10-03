Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Marak Bullying di Sekolah, Pakar Pendidikan Tekankan Pentingnya Edukasi Setop Perundungan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:18 WIB
Marak Bullying di Sekolah, Pakar Pendidikan Tekankan Pentingnya Edukasi Setop Perundungan
Pakar pendidikan tekankan pentingnya edukasi setop bullying di sekolah. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pakar pendidikan Susanto mengatakan pentingnya edukasi setop perundungan (bullying) di sekolah untuk mencegah hal ini terjadi.

Ia mengungkapkan hal ini mengomentari kasus bullying terhadap siswa SMP di Cilacap, Jawa Tengah.

"Perbaikan sistem sekolah. Edukasi stop bullying harus dilakukan dg baik di sekolah baik melalui standing banner, literasi oleh guru, project anak, dan lain sebagainya," kata Susanto, dalam keterangannya, Selasa (3/10/2023).

Ia menambahkan itu termasuk penting menumbuhkan duta-duta antibullying dari anak untuk mencegah bullying di sekolah.

Selain itu, mantan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini menekankan pentingnya deteksi dini agar anak tidak menjadi korban dan pelaku bullying oleh orangtua dan guru.

"Perlu dilakukan agar pola pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin," ucapnya.

Ia menyebut, kasus bullying di Cilacap. Jawa Tengah, merupakan bagian dari bullying yang terlihat di permukaan.

"Sejatinya, kasus bullying terjadi di sejumlah titik sekolah yang kadang tak diketahui oleh publik. Sejumlah kasus bullying juga terjadi di tingkat PAUD, Sekolah Dasar, SMP, bahkan SMA/SMK," tuturnya.

Menurutnya, untuk mengatasi darurat bullying di Indonesia, perlu langkah-langkah fundamental.

Halaman:
1 2
      
