Ditanya Mahasiswi Unpas soal Program Kerja Saat Jadi Presiden 2024, Ini Jawaban Ganjar Pranowo

BANDUNG - Salah seorang mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung melontarkan pertanyaan ke bakal calon presiden (Bacapres) 2024, Ganjar Pranowo soal program yang akan dijalankan jika terpilih menjadi Presiden RI ke-8.

Pertanyaan itu disampaikan mahasiswi bernama Michel dalam sesi tanya jawab kuliah umum kepada ribuan mahasiswa baru (Maba) Universitas Pasundan (Unpas) Bandung di Gedung Sabuga ITB pada Selasa (3/10/2023).

"Bapak kan mencalonkan diri jadi Presiden 2024, apa aja sih program-program bapak nanti? Bagaimana cara bapak meyakinkan masyarakat?" tanya Michel.

Mendapat pertanyaan tersebut, Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo ini seketika memuji Michel.

"Wess wess, ini sudah berbakat jadi diplomat," puji Ganjar pada Michel disambut teriak para mahasiswa.

"Ada yang tertarik ingin jadi kepala daerah? Bupati, Wali Kota, Gubernur? Siapa yang ingin jadi anggota DPR? tanya Ganjar.

Namun, Ganjar tidak menjawab pertanyaan tersebut secara lugas. Mengingat, forum ini bukanlah ajang untuk berkampanye.

"Saya tidak akan berbicara program pribadi karena ini bukan kampanye," ungkapnya.