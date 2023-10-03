Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Pulang ke Indonesia pada 5 Oktober, Syahrul Yasin Limpo Akan Hadap Surya Paloh Dulu

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |21:23 WIB
Bakal Pulang ke Indonesia pada 5 Oktober, Syahrul Yasin Limpo Akan Hadap Surya Paloh Dulu
Syahar negeri/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Bendahara Umum Partai NasDem, Ahmad Sahroni mengatakan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo tak hilang untuk hindari kasus hukum di Indonesia. Ia berkata, kondisi Syahrul tengah kurang baik.

"Karena ada problem prostatnya, jadi pengobatan dahulu," kata Sahroni saat dihubungi wartawan, SeLsa (3/10/2023).

 BACA JUGA:

Kendati demikian, Sahroni mengaku tak mengetahui Syahrul dirawat di mana. Ia hanya mendapat informasi bahwa Syahrul tengah menjalani perawatan.

"Saya enggak tahu dirawat di mana, cuma dapat informasi saja karena prostatnya masalah, akhirnya dia enggak pegang komunikasi," tuturnya.

 BACA JUGA:

Kendati demikian, Sahroni berkata, Syahrul akan kembali ke tanah air pada 5 Oktober mendatang. Itu juga merupakan perintah Ketua Umum DPP Partai NasDem, Surya Paloh.

Bahkan, Syahrul bakal menghadap Surya dahulu setibanya di tanah air. "Tapi sudah terkomunikasi dikasih tahu bahwa tanggal 5 dia kembali. Dan ketua umum udah memerintahkan untuk segera kembali dan menghadap ketua umum," terang Sahroni.

Sekedar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait sejumlah kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Ketiga orang tersebut yakni, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo.

Kemudian, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan, Kasdi Subagyono, serta Direktur Alat Mesin Pertanian, Muhammad Hatta. "Ya sudah jadi tersangka," kata sumber saat dikonfirmasi soal penetapan tersangka ketiganya, Jumat (29/9/2023).

