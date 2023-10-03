Dua Minggu Operasi Zebra Jaya 2023, Polisi Klaim Persentase Laka Lantas di Depok Turun 33%

DEPOK - Kasat Lantas Polres Metro Depok, Kompol Multazam Lisendra mengklaim insiden kecelakaan lalu lintas (Laka Lantas) di Kota Depok, Jawa Barat menurun persentasenya seiring diberlakukannya Ops Zebra Jaya 2023 selama dua pekan.

"Tercatat kejadian lakalantas sejak tanggal 1 September s/d 17 September terhitung jumlah 32 Laporan Polisi (LP) dengan korban luka berat sebanyak 10 dan korban luka ringan sebanyak 27 sehingga memakan kerugian materi sampai dengan Rp33.600.000," kata Multazam saat dikonfirmasi, Selasa (3/10/2023).

"Ops Zebra Jaya 2023 terhitung sejak tanggal 18 September s/d 01 Oktober 2023 berdasarkan data sinkron LP masuk sebanyak 24 LP, korban luka ringan sebanyak 25 dan korban luka berat sebanyak 6 dengan memakan kerugian materi Rp7.400.000 membuktikan bahwa presentase lakalantas ini menurun sampai dengan 33 persen," tambahnya.

Multazam menyebut keberhasilan Ops Zebra Jaya 2023 ini adalah bentuk keberhasilan bersama sama dengan stakeholder terkait.

"Kami gerilyakan tindakan preemtif dalam bentuk apapun agar masyarakat khususnya pengguna jalan paham betul, di jalan raya kami ada spanduk yang dibentangkan juga ada videotron yang kami tayangkan di lampu merah persimpangan dan di kerumunan masyarakat kami sosialisasikan lewat media brosur, tak lupa kami juga deklarasikan kpd anak anak kami disekolah," ucapnya.

Lebih lanjut, Multazam berharap keselamatan berlalu lintas akan selalu terjaga di Kota Depok.

"Masyarakatnya patuh akan tatib lalulintas guna menciptakan Kamseltibcar lantas yang kompeten," tuturnya.