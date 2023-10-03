Janjian Tawuran di Medsos, 38 Pelajar SMP Ditangkap di Depok

DEPOK - Puluhan pelajar dari sejumlah sekolah di Kota Depok dan Bogor, Jawa Barat ditangkap Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok di Cilangkap, Tapos, Kota Depok pada Senin (2/10/2023). Puluhan pelajar ketahuan janjian melalui laman media sosial (medsos) Instagram hendak tawuran langsung digelandang ke Mapolres Metro Depok.

"Dapat kami laporan hari ini bertepatan dengan aksi unjuk rasa buruh kemudian dari anggota tim patroli perintis presisi melakukan patroli di wilayah Cimanggis. Sebelumnya adik-adik belajar ini telah melakukan janji lewat Instagram," kata Kabagops Polres Metro Depok, Kompol Maulana Jali Karepesina kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Senin (2/10/2023) malam.

"Untuk diamankan sekarang ada 38 orang dengan barang bukti senjata tajamnya 5 kemudian 3 stik golf," tambahnya.

Karepesina menyebut bahwa terdapat pelajar SMP yang berasal dari Depok yakni empat sekolah dan dua sekolah dari Bogor.

"Iya, jadi ada indikasi dari SMP juga. Kurang lebih ada 4 sekolah. Iya benar sekali, ada dua (dari Bogor)," ujarnya.

Lebih lanjut, Karepesina mengatakan bahwa pelajar yang diamankan masih di bawah umur sehingga akan dipanggil pihak orang tuanya pada Selasa (3/10) pagi.

"Ini kan masih di bawah umur nanti kita panggil orang tuanya. Kami amankan satu kali 24 jam untuk melakukan pemeriksaan," pungkasnya.

(Awaludin)