Dua Orang Tewas dalam Kebakaran Toko Sembako di Kemayoran, Puslabfor Polri Dikerahkan

JAKARTA - Polsek Kemayoran berencana akan menggandeng Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, untuk memastikan penyebab kebakaran yang terjadi di Toko Agen Sembako di Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin 2 Oktober 2023.

Wakapolsek Kemayoran, AKP Suparno menyebut sejauh ini akibat kebakaran diduga akibat terjadinya korsleting listrik.

"Kebakaran diduga sementara diakibatkan oleh korsleting listrik. Masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut," kata Suparno saat dikonfirmasi, Selasa (3/10/2023).

Guna memastikan penyebab kebakaran yang menewaskan dua orang itu, Suparno mengatakan pihaknya tetap akan mengundang tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor).

"Tim Puslabfor akan kami undang untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim identifikasi Polres sudah datang," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat Asril Rizal menyebutkan kebakaran yang menyebabkan dua orang tewas itu diduga akibat korsleting listrik.

“(Penyebab) konsleting listrik dilantai dasar,” kata Asril Rizal kepada wartawan, Senin (2/10/2023).