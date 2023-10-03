Tangkap 38 Pelajar Hendak Tawuran di Depok, Polisi Sita Golok hingga Stik Golf

DEPOK - Sebanyak 38 pelajar yang didominasi SMP dari sekolah di Depok dan Bogor, Jawa Barat hendak tawuran ditangkap Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Depok di Cilangkap, Tapos, Kota Depok pada Senin (2/10/2023). Selanjutnya puluhan pelajar diserahkan ke Satreskrim Polres Metro Depok.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebut sejumlah barang bukti senjata tajam hingga stik golf turut diamankan.

"Barang bukti 3 golok, 1 celurit, 1 gergaji sisir, dan 3 stik golf," ujar Made saat dikonfirmasi, Selasa (3/10/2023).

Made menjelaskan, tindakan yang dilakukan selanjutnya yakni mendata hingga memanggil orang tua serta pembinaan kepada pelajar yang rata rata masih di bawah umur.

"Tindakan yang dilakukan pendataan, mengambil sidik jari, dokumentasi, memanggil orang tua / wali, dan pembinaan," ucapnya.

Sebelumnya, Puluhan pelajar dari sejumlah sekolah di Kota Depok dan Bogor, Jawa Barat ditangkap Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok di Cilangkap, Tapos, Kota Depok pada Senin (2/10/2023). Puluhan pelajar ketahuan janjian melalui laman media sosial (medsos) Instagram hendak tawuran langsung digelandang ke Mapolres Metro Depok.

"Dapat kami laporan hari ini bertepatan dengan aksi unjuk rasa buruh kemudian dari anggota tim patroli perintis presisi melakukan patroli di wilayah Cimanggis. Sebelumnya adik-adik belajar ini telah melakukan janji lewat Instagram," kata Kabagops Polres Metro Depok, Kompol Maulana Jali Karepesina kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Senin (2/10/2023) malam.