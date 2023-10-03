Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tangkap 38 Pelajar Hendak Tawuran di Depok, Polisi Sita Golok hingga Stik Golf

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |08:11 WIB
Tangkap 38 Pelajar Hendak Tawuran di Depok, Polisi Sita Golok hingga Stik Golf
Senjata tajam yang disita polisi di Kota Depok (foto: dok ist)
A
A
A

DEPOK - Sebanyak 38 pelajar yang didominasi SMP dari sekolah di Depok dan Bogor, Jawa Barat hendak tawuran ditangkap Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Depok di Cilangkap, Tapos, Kota Depok pada Senin (2/10/2023). Selanjutnya puluhan pelajar diserahkan ke Satreskrim Polres Metro Depok.

Kepala Urusan (Kaur) Humas Polres Metro Depok, Iptu Made Budi menyebut sejumlah barang bukti senjata tajam hingga stik golf turut diamankan.

"Barang bukti 3 golok, 1 celurit, 1 gergaji sisir, dan 3 stik golf," ujar Made saat dikonfirmasi, Selasa (3/10/2023).

Made menjelaskan, tindakan yang dilakukan selanjutnya yakni mendata hingga memanggil orang tua serta pembinaan kepada pelajar yang rata rata masih di bawah umur.

"Tindakan yang dilakukan pendataan, mengambil sidik jari, dokumentasi, memanggil orang tua / wali, dan pembinaan," ucapnya.

Sebelumnya, Puluhan pelajar dari sejumlah sekolah di Kota Depok dan Bogor, Jawa Barat ditangkap Tim Perintis Presisi (TPP) Polres Metro Depok di Cilangkap, Tapos, Kota Depok pada Senin (2/10/2023). Puluhan pelajar ketahuan janjian melalui laman media sosial (medsos) Instagram hendak tawuran langsung digelandang ke Mapolres Metro Depok.

"Dapat kami laporan hari ini bertepatan dengan aksi unjuk rasa buruh kemudian dari anggota tim patroli perintis presisi melakukan patroli di wilayah Cimanggis. Sebelumnya adik-adik belajar ini telah melakukan janji lewat Instagram," kata Kabagops Polres Metro Depok, Kompol Maulana Jali Karepesina kepada wartawan di Mapolres Metro Depok, Senin (2/10/2023) malam.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176136/mayat-Yrim_large.jpg
Hendak Tawuran, Remaja Panik Dikejar Warga Lompat ke Kali Tewas Tenggelam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/338/3169650/penjara-OKg1_large.jpg
Tawuran Maut di Bekasi, 4 Orang Ditetapkan Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/338/3164261/viral-omdS_large.jpg
Dor! Polisi Tembak 2 Pelaku Tawuran di Depok, Begini Kronologi Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163214/tawuran-JfOX_large.jpg
Polisi Tembak Dua Terduga Pelaku Tawuran di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163113/pramono-aR9Y_large.jpg
Soal Tawuran di Jakarta, Pramono Duga Ada yang Sengaja Viralkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/338/3161843/tawuran-VZdD_large.jpg
Bawa Celurit Tengah Malam, Polisi Tangkap Tiga Pemuda di Kemayoran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement