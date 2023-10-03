Truk Nyungsep ke Jalan Ambles, Lalu Lintas di Cirendeu Raya Tangsel Macet Parah

JAKARTA - Lalu lintas (lalin) di Jalan Raya Cirendeu Raya, Tangerang Selatan (Tangsel) mengarah ke Jakarta macet parah, pagi ini, Selasa (3/10/2023). Hal itu disebabkan adanya truk terperosok masuk alias nyungsep ke jalan yang amblas.

Berdasarkan foto yang diunggah oleh akun Instagram @infotangsel.co, kemacetan terjadi akibat terperosoknya truk warna putih itu.

BACA JUGA:

Terlihat roda belakang di sebelah kiri truk terperosok ke jalan yang amblas. Sementara bagian depan truk tersebut hampir menutupi jalan yang ada.

“Lalu lintas pagi ini terpantau macet akibat truk terjeblos di Jl. Cirendeu Raya, Selasa (3/10),” demikian pernyataan akun tersebut yang dilihat MNC Portal Indonesia Selasa (3/10/2023).