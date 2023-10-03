Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Nyungsep ke Jalan Ambles, Lalu Lintas di Cirendeu Raya Tangsel Macet Parah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |08:48 WIB
Truk <i>Nyungsep</i> ke Jalan Ambles, Lalu Lintas di Cirendeu Raya Tangsel Macet Parah
Truk nyungsep ke jalan ambles sebabkan kemacetan. (Foto: IG @infotangsel.co)
A
A
A

JAKARTA - Lalu lintas (lalin) di Jalan Raya Cirendeu Raya, Tangerang Selatan (Tangsel) mengarah ke Jakarta macet parah, pagi ini, Selasa (3/10/2023). Hal itu disebabkan adanya truk terperosok masuk alias nyungsep ke jalan yang amblas.

Berdasarkan foto yang diunggah oleh akun Instagram @infotangsel.co, kemacetan terjadi akibat terperosoknya truk warna putih itu.

 BACA JUGA:

Terlihat roda belakang di sebelah kiri truk terperosok ke jalan yang amblas. Sementara bagian depan truk tersebut hampir menutupi jalan yang ada.

“Lalu lintas pagi ini terpantau macet akibat truk terjeblos di Jl. Cirendeu Raya, Selasa (3/10),” demikian pernyataan akun tersebut yang dilihat MNC Portal Indonesia Selasa (3/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176365/mobil-241v_large.jpg
Mobil Travel Hantam Truk, Ini Identitas Satu Korban Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176360/mobil_travel-wh8b_large.jpg
Mobil Travel Tabrak Truk di Tol Purbaleunyi, Satu Orang Tewas dan 9 Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/340/3175647/kecelakaan-AIqy_large.jpg
Kecelakaan Beruntun 6 Kendaraan di Subang, 3 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/337/3174480/viral-RXdF_large.jpg
Kronologi Truk Tronton Terjun Bebas dari Tol Tangerang - Merak, Lima Warga Jadi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/338/3174282/kecelakaan-Vu4k_large.jpg
Tragis, Pemotor Kritis Usai Kecelakaan di Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/338/3171407/pramono-Kp1S_large.jpg
Transjakarta 3 Kali Kecelakaan dalam Sebulan, Pramono: Kami Evaluasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement