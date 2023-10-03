Viral Mobil Mewah Putar Balik di Tol Desari, Polisi Pastikan Pengemudi Dijerat Pasal Lalu Lintas

JAKARTA - Sejumlah mobil mewah mulai dari Mercedes Benz hingga Toyota Alpard nekat putar balik di Tol Depok-Antasari atau Tol Desari. Kejadian itu pun viral di media sosial.

Menanggapi kejadian itu, Kasat Patroli Jalan Raya (PJR) Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Sutikno mengatakan, pihaknya masih menelusuri video viral tersebut.

Sutikno menambahkan, perbuatan nekat itu terancam ditilang buka suara terkait video tersebut. Pemobil tersebut bisa dikenai pidana yakni dijerat dengan UU Lalu Lintas Pasal 287.

"Melanggar rambu-rambu. Lawan arus melanggar Pasal 287," ujar Sutikno.

Adapun mengenai identitas dari mobil maupun pengemudinya saat ini, kata Sutikno, masih dalam penelusuran lebih lanjut oleh kepolisian.

“Masih dalam penelusuran,” ucapnya.

Aksi membahayakan dilakukan tiga mobil dengan memutar balik dan melawan arah di Jalan Tol Depok-Antasari (Desari). Kejadian ini viral setelah rekaman videonya beredar luas di media sosial.