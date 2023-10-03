Polisi Temukan 2 Kertas Tulisan Anak Perwira TNI yang Tewas Terbakar, Ini Isinya

JAKARTA - Polisi terus mendalami kasus kematian CHR (16) anak perwira TNI yang ditemukan tewas terbakar di Pos Spion Lanud Halim Perdanakusuma. Terkini, polisi juga mendapati adanya kertas berisi tulisan dan gambar buatan korban.

Dua kertas itu ditemukan di kamar milik korban di rumahnya. Polisi menyebut dua kertas yang ditemukan bukanlah catatan harian korban.

BACA JUGA:

"Ini (dua kertas) bukan catatan harian, tapi memang ditemukan di kamar (korban)," ungkap Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Leonardus Simarmata dalam konferensi pers, Selasa (3/10/2023).

Ia tidak merinci tepatnya isi tulisan dan gambar yang ditemukan. Namun pada intinya surat itu berisi layaknya curahan hati korban.