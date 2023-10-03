Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gudang Dekorasi Terbakar di Ciputat, 8 Unit Damkar Diterjunkan

Hambali , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |15:21 WIB
Gudang Dekorasi Terbakar di Ciputat, 8 Unit Damkar Diterjunkan
A
A
A

TANGERANG SELATAN - Gudang dekorasi di wilayah Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), ludes dilahap si jago merah, Selasa (03/10/23). Sebanyak 8 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian.

Informasi kebakaran itu baru diterima petugas sekira pukul 12.40 WIB. Gudang dekorasi yang terbakar itu berbentuk semi permanen. Di dalamnya banyak terdapat material bahan-bahan kayu yang cepat tersulut api.

"Yang terbakar itu ada 3 gudang, gudang peralatan dekorasi. Dari Tangsel ada 8 unit yang dikerahkan," terang Komandan Peleton Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Tangsel, Nurudin.

Kobaran api dengan cepat meluas, lalu melahap habis gudang di lokasi. Dari kesimpulan sementara diperoleh keterangan, jika sumber api berawal dari pembakaran sampah di bagian belakang gudang.

"Informasi terakhir yang diterima, sumbernya dari nyala api di pembakaran sampah," jelasnya.

Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hanya saja seluruh isi gudang ludes terbakar, termasuk di antaranya seunit sepeda motor. Petugas belum bisa memrediksi kerugian material atas amukan api di lokasi.

"Saat ini belum bisa kita prediksi kerugiannya, tapi memang tadi ada 1 motor juga terbakar," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
tangerang selatan kebakaran
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177041//kebakaran-gULA_large.jpg
Kebakaran Hebat Melahap Warteg di Tebet Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3177012//kebakaran-aGNI_large.jpg
Korsleting Listrik, Permukiman Padat di Utan Kayu Jaktim Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176980//kebakaran-WzBJ_large.jpg
Breaking News! Gudang Paket di Cakung Jaktim Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176947//kebakaran-lMxo_large.jpg
Kebakaran Lahap Rumah di Palmerah Jakbar, Korban Jiwa Nihil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/18/3176860//ilustrasi-PybV_large.jpg
Kebakaran Pabrik Garmen Bangladesh Tewaskan Sedikitnya 16 Orang, Jenazah Hangus Tak Bisa Dikenali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176802//bus_terbakar-zNjr_large.jpg
Bus Terbakar Hebat di Tol Wiyoto Kelapa Gading Jakut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement