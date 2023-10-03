Gudang Dekorasi Terbakar di Ciputat, 8 Unit Damkar Diterjunkan

TANGERANG SELATAN - Gudang dekorasi di wilayah Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel), ludes dilahap si jago merah, Selasa (03/10/23). Sebanyak 8 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi kejadian.

Informasi kebakaran itu baru diterima petugas sekira pukul 12.40 WIB. Gudang dekorasi yang terbakar itu berbentuk semi permanen. Di dalamnya banyak terdapat material bahan-bahan kayu yang cepat tersulut api.

"Yang terbakar itu ada 3 gudang, gudang peralatan dekorasi. Dari Tangsel ada 8 unit yang dikerahkan," terang Komandan Peleton Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Kota Tangsel, Nurudin.

Kobaran api dengan cepat meluas, lalu melahap habis gudang di lokasi. Dari kesimpulan sementara diperoleh keterangan, jika sumber api berawal dari pembakaran sampah di bagian belakang gudang.

"Informasi terakhir yang diterima, sumbernya dari nyala api di pembakaran sampah," jelasnya.

Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Hanya saja seluruh isi gudang ludes terbakar, termasuk di antaranya seunit sepeda motor. Petugas belum bisa memrediksi kerugian material atas amukan api di lokasi.

"Saat ini belum bisa kita prediksi kerugiannya, tapi memang tadi ada 1 motor juga terbakar," ucapnya.

(Khafid Mardiyansyah)