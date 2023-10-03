Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Anak Tikam Ayah di Depok Ternyata Dipicu Perkara Jual Harta Keluarga

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |19:13 WIB
Anak Tikam Ayah di Depok Ternyata Dipicu Perkara Jual Harta Keluarga
Kapolsek Cimanggis Kompol Arief Budiharso (Foto: Refi Sandi)
A
A
A

DEPOK - Seorang anak pria berinisial RTL (27) tega diduga melakukan penikaman terhadap ayah kandung berinisial S (64) di kediamannya Kampung Tipar RT 5 RW 6, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok pada Selasa (3/10/2023).

Kapolsek Cimanggis, Kompol Arief Budiharso mengatakan, awalnya terduga pelaku RTL bertanya kepada korban S yang merupakan ayah kandung perihal rencana menjual beberapa harta milik keluarga. Namun, diskusi berlangsung mentok dan emosi terduga pelaku memuncak dan menikam korban.

"Yang bersangkutan masih memiliki hubungan darah yaitu diduga pelaku putra dari korban, putra ketiganya ada permasalahan keluarga yang sebenarnya bapak dan anak ini mau ngobrol lah ya atau mediasi bersama diskusi akan tetapi di tengah perjalanannya ternyata ada luapan emosi sehingga memicu adanya penusukan tersebut," kata Arief di Mapolsek Cimanggis, Selasa (3/10/2023) sore.

"Intinya masalah harta keluarga, jadi ada beberapa harta keluarga yang dari bapaknya ini mau dijual sehingga tanpa konfirmasi dengan anaknya sehingga anaknya menanyakan kenapa harus dijual begitu dari situ timbul perdebatan," tambahnya.

Arief menyebut, terduga pelaku menggunakan pisau dapur yang ada di dekatnya bersama korban S. Ia menekankan bahwa peristiwa terjadi secara spontan tanpa direncanakan terlebih dahulu.

"Senjata yang digunakan itu adalah pisau dapur. Spontanitas yang ada dilokasi tersebut. nggak nggak (direncanakan)," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
