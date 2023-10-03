UIKA Bogor Masih Cari Mahasiswi yang Diduga Dilecehkan Dosen

BOGOR - Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor masih terus mendalami dan mencari mahasiswi yang diduga dilecehkan dosennya. Nama-nama mahasiswi yang diduga menjadi korban masih diidentifikasi.

"Hari ini fokus kita mencari identitas korban. Kami statusnya melakukan banyak kegiatan, salah satunya sebagaimana petunjuk awal yang kami dapatkan yaitu terduga korban ini dia yang melakukan bimbingan. Dari situ dulu kami meminta data ke prodi untuk mengidentifikasi nama-nama mahasiswi yang jadi bimbingannya, baik yang sudah maupun yang sedang," kata Kepala Bagian Humas UIKA Bogor, Nurdin Al-Azies saat dikonfirmasi, Selasa (3/10/2023).

"Kami sudah memanggil beberapa nama dan sekarang masih jalan tim untuk mencari data dan fakta. Di samping mahasiswa, kami memanggil beberapa dosen yang mungkin mendapat informasi terkait hal ini (dugaan pelecehan-red)," sambung Azies.

Ia menjelaskan, pihak kampus kesulitan untuk mengungkap kebenaran terkait dugaan pelecehan tersebut. Hal itu karena sampai saat ini belum ada korban yang melapor.

"Permasalahannya betul, sampai detik ini kami belum juga mendapat laporan. Kami sudah mendapat sosialisasi, kemudian menyampaikan untuk bisa melaporkan pada media apapun, portal yang sudah kita sediakan. Kami masih menunggu dan sampai detik ini belum ada (laporan). Kalau korbannya sudah ada kan kita tinggal minta alat bukti, semua clear beres. Kita bisa selesaikan," ungkapnya.

Selain itu, upaya lainnya untuk mencari diduga korban pihak kampus mempunyai tim IT. Hal itu untuk mencari pemilik akun TikTok yang mengunggah kasus ini sehingga viral di media sosial.

"Betul. Kita juga sedang dilakukan. Iya ada internal, kita punya tim IT. Jadi kita tidak menunggu ya. Sambil itu berjalan, kalau ada laporan ya kita tinggal identifikasi. Kemudian kita jemput bola mencari sesuai petunjuk tadi dari terduga korban," tutupnya.