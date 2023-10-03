Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Ciduk Sopir yang Bawa Kabur Mobil Desainer Caren Delano

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |20:22 WIB
Polisi Ciduk Sopir yang Bawa Kabur Mobil Desainer Caren Delano
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polisi menyebutkan, telah mengamankan sopir berinisial FE yang membawa kabur mobil milik desainer Caren Delano. Saat ini, polisi masih mengembangkan motif pelaku melakukan aksi penggelapan tersebut.

"Sudah diamankan pelaku atau supir Caren di Bandung, Jawa Barat," ujar Kapolsek Setiabudi, Kompol Arif Oktora pada wartawan, Selasa (3/10/2023).

Menurutnya, polisi menciduk pelaku di sebuah tempat makan kawasan Bandung, Jawa Barat. Namun, dia enggan merincikan tentang kronologis penangkapan itu lantaran masih dilakukan pengembangan.

"Masih dikembangkan. Motif masih didalami," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Desainer Caren Delano mengadu ke polisi atas peristiwa dugaan kasus penggelapan yang dialaminya pada Kamis, 28 September 2023 lalu. Pasalnya, sopirnya yang baru bekerja beberapa hari itu, FE membawa kabur mobil miliknya yang seharga Rp300 juta.

Halaman:
1 2
      
