INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Truk Trailer Tabrak Buntut Truk Pengangkut Tanah di Lampu Merah Permai

Yohannes Tobing , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |22:07 WIB
Truk Trailer Tabrak Buntut Truk Pengangkut Tanah di Lampu Merah Permai
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Yos Sudarso, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sebuah truk trailer menabrak truk bak terbuka yang sedang berhenti di lampu lalu lintas Permai pada Selasa (3/10/2023).

Warga setempat Gilang mengatakan, awalnya truk trailer bernomor polisi B 9309 JT melaju dari arah Kelapa Gading ke arah Tanjung Priok dan menabrak truk bak terbuka yang mengangkut tanah di depannya.

 BACA JUGA:

Menurut Gilang, kecelakaan ini diduga terjadi karena sopir truk trailer, bernama Jirin (35), tak kuat menahan kantuk sehingga hilang kendali dan menabrak kendaraan yang sedang berhenti menunggu lampu merah.

"Posisi truk itu lagi diem, posisi merah, nyelonong, menghantam bagian belakang truk lain, kencang. Kejepit sopirnya, kakinya kena berdarah, dia sendiri nggak ada kenek, kayaknya ngantuk," Kata Gilang di lokasi.

 BACA JUGA:

Menurut Gilang, meskipun hantaman membuat bagian depan truk ringsek. Namun sopir truk yang mengalami luka tersebut selamat setelah warga membantu petugas melakukan evakuasi.

