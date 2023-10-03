Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemkot Depok Akan Gelar Salat Minta Hujan Besok Imbas Kemarau Berkepanjangan

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |23:31 WIB
Pemkot Depok Akan Gelar Salat Minta Hujan Besok Imbas Kemarau Berkepanjangan
Ilustrasi/Foto: Istimewa
DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan menggelar salat Istisqa atau meminta turun hujan pada Rabu (4/10/2023) di Halaman Balaikota Depok, Jawa Barat. Hal itu seiring fenomena El Nino yang membuat kemarau berkepanjangan serta berdampak langsung ke masyarakat masalah kekeringan hingga krisis air bersih.

Adapun rencana menggelar salat Istisqa tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 005/576-Kesra yang ditekan langsung oleh Wali Kota Depok, Mohammad Idris.

Terlihat dalam SE yang diterima MNC Portal Indonesia pada Selasa (3/10/2023) tersebut salat Istisqa berlangsung pada Rabu (4/10/2023) besok mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan selesai.

"Acara salat Istisqa tingkat Kota Depok. Khotib Mohammad Idris dan Imam Ustad H Idris Isma'il. Tempat lapangan Balai Kota Depok," tulis poin dalam SE yang diterima MNC Portal Indonesia.

Sebelumnya, fenomena El Nino yang juga berimbas kemarau panjang hingga kekeringan di sejumlah wilayah di Tanah Air termasuk Kota Depok mulai terasa bagi masyarakat.

Merespons hal itu, Wali Kota Depok, Mohammad Idris menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 451/564-Kesra tentang imbauan pelaksanaan salat istisqa untuk meminta turun hujan. Adapun SE ditekan langsung oleh M Idris pada 25 September 2023 silam.

"Memperhatikan kemarau yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya di Kota Depok sehingga menyebabkan kekeringan dan masyarakat kesulitan air bersih serta menurunnya kualitas udara," tulis poin dalam SE yang diterima MNC Portal Indonesia dikutip, Selasa (3/10/2023).

