HOME NEWS NASIONAL

Bakti Kominfo Pernah Minta Uang Rp100 Juta kepada Huawei untuk Piala Menkominfo

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |02:01 WIB
Bakti Kominfo Pernah Minta Uang Rp100 Juta kepada Huawei untuk Piala Menkominfo
Bakti Kominfo palak Huawei/Foto: MPI
A
A
A

JAKARTA - Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali menyatakan, pernah diminta pihak Bakti Kominfo untuk memberikan sponsorship dalam kejuaraan Tandoku Shorinji Kempo, Piala Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2020 lalu.

Hal itu Mukti Ali beberkan saat menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo dengan terdakwa Johnny G. Plate, Anang Achmad Latif, dan Yohan Suryanto.

Hal tersebut terungkap berawal dari pertanyaan Hakim Ketua Fahzal Hendri tentang adanya permintaan uang kepada Mukti Ali dari pihak Bakti.

Mukti Ali kemudian mengiyakan adanya permintaan uang. Ia menyebutkan, permintaan uang tersebut untuk natal.

"Seingat saya waktu itu ada sponsor untuk natal," kata Mukti Ali di ruang sidang, Selasa (3/10/2023).

"Berapa itu?," tanya Hakim.

"Sponsor natal?," tanya balik saksi.

"Ya, berapa?," cecar Fahzal.

"Rp250 juta," jawab Ali Mukti.

Halaman:
1 2
      
