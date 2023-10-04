Kejagung: Ada Empat Perusahaan Pelat Merah Terindikasi Gagal Kelola Dana Pensiun

JAKARTA - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan tidak hanya empat perusahaan BUMN yang bermasalah mengurus dana pensiun. Hal itu dikatakan Burhanuddin saat menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Kejagung, Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Saat kunjungan, Erick menyerahkan adanya indikasi empat perusahaan dana pensiun BUMN yang bermasalah. Keempat perusahaan BUMN yang diduga ada penyelewengan dapen di antranya Inhutani, PTPN (Perkebunan Nusantara), angkasa Pura 1, dan Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).

"Ini kan baru. Baru diserahkan, kami langsung pelajari dulu dan nanti Pak Jampidsus dan Dirdik. Kalau sudah dipelajari baru kita tentukan apa dan siapa pelakunya," ungkap Burhanuddin dalam konferensi pers, Selasa (3/10/2023).

Dalam laporan awal terdapat empat dana pensiun perusahaan pelat merah bermasalah atau sakit berdasarkan pengusutan tim internal BUMN. Akibat adanya penyelewangan dana pensiun BUMN, negara mengalami kerugian sementara ini terhitung hingga Rp300 miliar. Penyebabnya diduga karena penyimpangan pada investasi.

Burhanuddin menyebut sejatinya masih ada kasus lainnya dalam tubuh BUMN bukan hanya kasus penyelewengan dana pensiun.

“Jujur saja masih ada dan banyak dan bukan hanya untuk dana pensiun saja,” terang Burhanuddin.

“Kenapa kami mendahulukan dana pensiun karena sesuai program kami di Kejagung yang menyentuh harkat hidup orang banyak itu yang kami dahulukan,” ungkapnya.