Gladi Bersih HUT Ke-78 TNI, Memukau Para Pengunjung Monas

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, bersama Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, menyaksikan Gladi Bersih Upacara Parade dan Defile HUT Ke-78 TNI Tahun 2023, di Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa 3 Oktober 2023.

Gladi bersih dimulai dengan upacara parade dan defile, bertindak selaku Komandan Upacara adalah Mayjen TNI Choirul Anam, sehari-hari menjabat Panglima Divisi Infanteri 3/Kostrad. Sementara pengucap Sapta Marga dari tiga Matra TNI yaitu Kolonel Inf Sigid Hengki Purwanto (Danbrigif Mek 16/WY), didampingi Kolonel Laut (P) Sandy Kurniawan (Danlanal Palembang), Kolonel Pas Dili Setiawan (Asren Kopasgat). Sedangkan perwakilan penerima tanda kehormatan antara lain Mayjen TNI Legowo WR Jatmiko, (Pangdam XIII/MDK), Mayjen TNI (Mar) Markos, (Aspotmar Kasal) dan Marsda TNI Andi Kustoro, (Pangkoopsud II).

Asisten Personalia (Aspers) Panglima TNI Marsekal Muda TNI Arif Widianto sebagai ketua panitia mengatakan, demonstrasi yang ditunjukkan diantaranya fly pass pesawat tempur, helly dan free fall sebanyak 78 personel.

"Pertama terjun payung, yang terdiri dari 78 personel, yang melambangkan bahwa hari ulang tahun ke-78 TNI, terdiri dari TNI dan Polri,” kata Arif.

Sejumlah personel dari tiga matra, Angkatan Darat, Laut dan Udara unjuk kemampuan. Salah satunya menampilkan acrobatik pesawat tempur yang melibatkan 91 pesawat dari matra darat, laut dan udara serta kepolisian ikut meramaikan udara di atas Jakarta pada Kamis 5 Oktober 2023 besok, dengan mengerahkan 4.630 personel pasukan dan 130 Alutsista, yang dipastikan bakal meriah.

"Tentunya kita ingin memberikan suatu pesan kepada masyarakat apa yang telah diberikan masyarakat kepada TNI yang mana 2 tahun sebelumnya peringatan HUT terkendala karena adanya Covid-19," ungkap Aspers Panglima TNI.

(Awaludin)